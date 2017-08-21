Энтони Джошуа: "Провести поединок с бойцом ММА? Это было бы интересно"

Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа не стал исключать того, что он примет участие в поединке с бойцом ММА. По его словам, такой опыт может стать интересным.

- Мне нравится боксировать, я бы поучаствовал в таком бое, - цитирует BBC Джошуа. - Единственным условием станет отсутствие болевых и удушающих приемов. Я не могу победить кого-то таким образом, у меня не было времени, чтобы научиться такой технике, зато соперники могли бы делать все остальное - бить ногами, локтями, укусить. Это было бы интересно.

Напомним, поединок между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором пройдет в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, 27 августа. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя.