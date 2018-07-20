14:07 | Бокс — Профессиональный

Энтони Джошуа: "Поветкин - один из лучших боксеров на моей памяти. Он знает, как нокаутировать соперников"


Чемпион WBA (Super), WBO и IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа считает российского боксера Александра Поветкина очень серьезным соперником, который знает, как нокаутировать противника.

- Если вспомнить его бой с Прайсом, то можно увидеть, что он знает, как нокаутировать противника, - сказал Джошуа Sky Sports. - Он является одним из лучших боксеров на моей памяти. Что мне нужно сделать, чтобы победить его? Быть уверенным в себе. Я умею боксировать и определенно могу победить. 

Бой за пояс WBA между Джошуа и Поветкиным пройдет 22 сентября в Лондоне.

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Материалы других СМИ