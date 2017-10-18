Энтони Джошуа: "Помогу Фьюри вернуться на ринг"

Чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа подтвердил, что в 2018 году может провести бой с соотечественником и бывшим чемпионом мира по трем версиям Тайсоном Фьюри.

Ранее 29-летний Фьюри сообщил, что в 2018 году проведет три больших боя. 28-летний Джошуа в комментариях под сообщением Фьюри в Твиттере отметил, что в следующем году он выйдит с ним на ринг.

– Я связался с Фьюри. То, что вы видите в социальных сетях, это именно то, о чем мы и говорим, – цитирует Джошуа Daily Mail. – Это разговоры о поединке. Если я могу помочь ему вернуться на ринг, то я сделаю это. Нашему спорту нужны такие люди, как Фьюри. С нетерпением жду его возвращения, он отличный боец.