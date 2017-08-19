Энтони Джошуа: "Отказ Кличко от реванша стал большим разочарованием"

Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа отметил, что он не был против еще одного боя против Владимира Кличко. При этом он не исключал того, что украинец откажется выходить на ринг.

- Отказ Кличко от реванша стал большим разочарованием. В глубине души я понимал, что он больше не будет выходить на ринг, - цитирует BBC Джошуа. – Но он говорил, что снова хочет стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Он знал, что я готов к реваншу, давая понять, что, если он захочет вернуться, мы снова выйдем на бой.