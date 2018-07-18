17:21 | Бокс — Профессиональный

Энтони Джошуа: "Огромный респект Поветкину"


Британский боксер Энтони Джошуа похвалил россиянина Александра Поветкина, проигнорировавшего его перепалку с американцем Джареллом Миллером. Во время дуэли взглядов с Поветкиным Джошуа вступил в перепалку с Миллером и едва не подрался. Поветкин спокойно стоял в стороне.

"Огромный респект Поветкину. Когда встречаются два льва, и ты слышишь лаяние маленького щеночка, не играй с большими кошками. Это предупреждение", - написал Джошуа в Твиттере.

 Бой Джошуа и Поветкина пройдет 22 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

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Материалы других СМИ