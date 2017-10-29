Энтони Джошуа: "Это был крутой бой до тех пор, пока рефери не остановил его"

Британец Энтони Джошуа после победы над Карлосом Такамой отметил, что также не понял решения рефери остановить бой из-за рассеченной брови соперника. Напомним, что Энтони одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.

– Прежде всего, хотел поблагодарить Кардифф за то, что пришли на бой, – цитирует BBC Джошуа. – Такама, это было круто. Но мы проводили бой, в котором не я принимаю решение. Это был хороший поединок до тех пор, пока рефери не остановил его. Я очень уважаю тебя, Такама.

Меня не интересует работа арбитров, это не мое дело. Разбитый нос? Мне нужно было оставаться спокойным. Если бы я проявил какие-то признаки слабости, то рефери мог снять меня с боя.