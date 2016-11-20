10:00 | БОКС — Профессиональный

Эксперт канала HBO отдал победу Ковалеву

HBO отдал победу Ковалеву.
HBO отдал победу Ковалеву.
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Телеканал HBO, транслировавший бой Сергея Ковалева и Андре Уорда, присудил победу россиянину. Согласно оценкам эксперта канала Гарольда Ледермана, американец выиграл лишь четыре раунда из 12. Общий счет составил 116-111 в пользу Ковалева.

Трое судей, работавших на поединке, отдали победу Уорду с одинаковым счетом 114-113. Это поражение стало для Ковалева первым в 32 боях в профессиональной карьере. Он не сумел защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.

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Скандал в боксе: как судьи отняли у Ковалева победу

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КОММЕНТАРИИ (1)
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vsvtjo

Все-таки, это мнение конкретного известного эксперта, а не обездушенного канала.

10:17

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