Эксперт канала HBO отдал победу Ковалеву

Телеканал HBO, транслировавший бой Сергея Ковалева и Андре Уорда, присудил победу россиянину. Согласно оценкам эксперта канала Гарольда Ледермана, американец выиграл лишь четыре раунда из 12. Общий счет составил 116-111 в пользу Ковалева.

Трое судей, работавших на поединке, отдали победу Уорду с одинаковым счетом 114-113. Это поражение стало для Ковалева первым в 32 боях в профессиональной карьере. Он не сумел защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.

Ковалев проиграл Уорду. Как это было //

Скандал в боксе: как судьи отняли у Ковалева победу