Экс-тренер Поветкина: "Видимо, организм Ковалева уже не выдерживает такие нагрузки"

Бывший тренер Александра Поветкина Александр Зимин отметил, что российский боксер Сергей Ковалев, видимо, еще до боя с колумбийцем Элейдером Альваресом думал о завершении карьеры. По его словам, организм Ковалева уже не выдерживает нагрузки.

Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в седьмом раунде и потерял титул WBO в полутяжелом весе. После поражения 35-летний россиянин заявил, что пришло время "вешать перчатки", но он не будет делать поспешных выводов.

- Раз Ковалев сказал, что пора вешать перчатки, значит, он до боя уже думал об этом, - цитирует РИА Новости Зимина. - У него перебор профессиональных нагрузок, надо же успевать и восстанавливаться после них, соблюдать баланс. Отсюда и неуверенность в бою с Альваресом. Я бы не сказал, что поражение Ковалева неожиданное. Он начал сдавать, теряет скорость.

Раз Ковалев проиграл нокдауном, тяжелым ударом, значит, он не чувствует его. У него нет той реакции на атаки соперника, что-то пропало у него. Возможно, он перебирает с тренировками, то есть чрезмерно тренируется, а в подготовке к таким боям важен каждый день. Видимо, организм Ковалева уже не выдерживает такие нагрузки, поэтому падает скорость, сила удара, чуйка на атаки противника.