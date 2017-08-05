Экс-чемпион мира WBA Бриггс признался в употреблении допинга

Бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Шэннон Бриггс признался в применении допинга. Ранее стало известно, что WBA дисквалифицировала 45-летнего боксера на 6 месяцев за употребление запрещенных препаратов – в пробе спортсмена был выявлен повышенный уровень тестостерона.

– Признаюсь, я принимал запрещенные препараты, чтобы улучшить свои результаты, – цитирует Бриггса Boxingscene. – Прошу простить меня всех, кто расстроился из-за этого.

Напомним, на 3 июня Бриггс должен был провести бой за вакантный титул "регулярного" чемпиона мира WBA против пуэрториканца Фреса Окендо. Поединок не состоялся после того, как допинг-проба американца дала положительный результат.

В 2009 году допинг-проба Бриггса также была положительной. Его дисквалифицировали на 90 дней.