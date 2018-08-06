13:24 | Бокс — Профессиональный

"Екатеринбург Арена" может принять финала Всемирной боксерской суперсерии


Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что Екатеринбург может подать заявку на проведение финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). По его словам, мероприятие может пройти стадионе ЧМ-2018 "Екатеринбург Арена".

Четвертьфинал второго сезона WBSS пройдет 13 октября на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". В одном из боев на ринг выйдут россиянин Михаил Алоян и Золани Тете из ЮАР.

– Для проведения четвертьфинала суперсерии – минимальная площадка – 10 тысяч зрителей, – цитирует Куйвашева ekburg.tv. - Полуфинал – 15 тысяч. Финал – свыше 15. Площадка для проведения финала у нас есть – это "Екатеринбург Арена".

Мы пока не говорим о том, что готовы к финалу. Но все начинается с малого. Если после четвертьфинала не будет вопросов у организаторов суперсерии и федерации бокса, мы будем претендовать.

Вся необходимая инфраструктура для проведения такого турнира создана. Так что все зависит от нас.

К комментариям
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ