Егор Мехонцев: "Усик продемонстрировал свой класс и одержал заслуженную победу"

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев в комментарии "СЭ" отметил, что победа Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) над россиянином Муратом Гассиевым оказалась безоговорочной.

– Если бы меня перед боем спросили, то я сказал бы, что Усик постарается перебоксировать Гассиева, – отметил Мехонцев. – И ему удалось выдержать тот рисунок боя, который ему прогнозировали все специалисты. Мурат боксирует не так хорошо, у него более силовой стиль. А Саша Усик – более интеллектуальный боксер, он показал это и одержал безоговорочную победу. Я предполагал, что бой так и сложится, хотя особых предпочтений у меня не было. Усик продемонстрировал свой класс и одержал заслуженную победу. (Игорь НОВИКОВ)