Егор Мехонцев: "Усик - более интеллектуальный боксер, чем Гассиев"

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев заявил, что Александр Усик более интеллектуальный боксер, чем Мурат Гассиев.

– Как и все, очень жду этого боя и надеюсь, что не получится так, что поединок ожидаемый, но совсем неинтересный, – сказал Мехонцев. - Если говорить о самом бое, то предполагаю, что Усик будет пытаться соперника перебоксировать, запутать, обмануть, перехитрить, а Гассиев будет стараться его подавить, нанести удар по туловищу, пробить по голове – это могут быть его ключи к успеху. Но Усик свои ключи к успеху тоже знает: ему не нужно драться, а нужно именно боксировать, что он делает, на мой взгляд, лучше. Под боксированием имею ввиду не драку, не рубилово, а именно сам бокс. И Усику удается это лучше, так как он более интеллектуальный боксер, он старше, опытнее. Поэтому если бой пройдет все 12 раундов и исход будет определяться решением судей, то, я думаю, он закончится в пользу Александра.

Напомним, что бой между Усиком и Гассиевым состоится 21 июля в Москве. "СЭ" будет вести прямую трансляцию поединка. (Петр ГРИГОРЕНКО)

Прямая трансляция поединка Гассиев – Усик.