Егор Мехонцев: "Решение Усика достойно уважения"

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев прокомментировал отказ абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика от звания "Герой Украины". Также он призвал не путать человека, рискующего своей жизнью, и человека, который занимается спортом.

21 июля в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) 31-летний Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым и стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и WBC.

– Такое решение Александра Усика, на мой взгляд, достойно уважения, – сказал Мехонцев. – Не знаю по каким конкретным причинам он отказался от звания "Герой Украины", но он посчитал, что так нужно. Поэтому достойно уважения не то, что он отказался, а то, что он делает так, как он считает нужным.

Если говорить о том, достоин ли он этого звания или нет, то я считаю, что надо разделять истинные подвиги, когда человек рискует своей жизнью, идет на смерть ради страны, и подвиги спортивные. Безусловно, Александр большой молодец, но такие звания – это другое.

Профессиональный бокс – это во многом бизнес, и спортсмены подписывали контракт, в котором стояла сумма, за которую он выйдет на ринг. Но, в конце концов, есть определенные критерии присвоения каких-то наград, и если человек их выполняет, соответственно пусть и получает награду. (Петр ГРИГОРЕНКО)