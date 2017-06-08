Егор Мехонцев: "Подготовку к бою с Пердомо идет вовсю"

Российский боксер Егор Мехонцев подчеркнул в интервью "СЭ", что уже готовится к поединку с венесуэльцем Гусмиром Пердомо. По словам спортсмена, он полностью сосредоточен на предстоящем бок и о будущем пока не думает.

– Промоутер Умар Кремлев объявил, что 22 июля в Москве будет большой вечер бокса, в рамках которого состоится ваш поединок с венесуэльцем Гусмиром Пердомо. Вы уже готовитесь к бою?

– Видел отрывки боев соперника, знаю, что Пердомо – левша, опытный достаточно – больше 30 боев на профессиональном ринге. Латиноамериканцы обычно очень стойкие и волевые бойцы, других я не встречал. Подготовка идет вовсю, мы прошли уже два сбора, следующий будет в Кисловодске и на финишной прямой перед поединком еще один. Где точно – пока не знаю, но мне разницы нет, лишь бы подготовка нормально шла. Самое главное – должен быть конечный результат. А как ты его добился – это уже неважно.

– Дальше планируете идти по линии WBA? В принципе, интересных соперников много – Андре Уорд оспорит титул WBA Super с Сергеем Ковалевым очень скоро, Нэйтон Клеверли регулярный чемпион, Дмитрий Бивол – временный.

– Временный, повседневный, по выходным – меня это мало интересует. Чемпион бывает один. Вот я в своем весе чемпион мира 2009 года по любителям, и в тот год нет никаких других чемпионов. А в этих нюансах я не разбираюсь. Сейчас у меня задача – подготовка к следующему бою. (Елена СОБОЛЬ)

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