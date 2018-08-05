Егор Мехонцев – о поражении Ковалева: "Все проигрывают – и Мохаммед Али проигрывал нокаутом"

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев прокомментировал "СЭ" заявление бывшего чемпиона мира по версии WBO Сергея Ковалева, который после поражения от колумбийца Элейдера Альвареса сказал: "Видимо, пришло время вешать перчатки, передавать свой опыт другим путем". При этом, 35-летний россиянин сказал, что не станет принимать поспешных решений – ему нужно проанализировать случившееся.

– Сам бой я не смотрел, марафон бегал. По поводу завершения карьеры Ковалева нужно понимать, как он себя чувствует, что ему подсказывает ощущения, организм. Мы же не можем знать этого. Может быть, у него наступил такой период... Нет ничего такого в том, что он проиграл бой. Все проигрывают – и Мохаммед Али проигрывал нокаутом. (Игорь НОВИКОВ)

Ковалев в нокауте. Как родилась сенсация //

Выпросил нокаут. Альварес сокрушил Ковалева