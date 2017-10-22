Егор Мехонцев: "Был уверен, что Гассиев хорошо попадет и так закончит бой"

Российский боксер Егор Мехонцев отметил, что Мурат Гассиев был фаворитом боя с Кшиштофом Влодарчиком. По его словам, 36-летний поляк находится на спаде из-за возраста.

- Ваши впечатления от боя? Ожидали такого быстрого нокаута?

- Так получилось. Я знал, что Гассиев – фаворит боя. Это молодой парень, перспективный, и очень серьезный соперник для Кшиштофа Влодарчика. А Кшиштоф, я считаю, уже находится на спаде. Сколько ему лет-то уже? Тридцать шесть? Ну вот. Это уже немолодой боксер. Он прошел много тяжелых боев. Думаю, он уже на закате карьеры. У него был хороший бои с Рахимом Чахкиевым, например, и Влодарчик его нокаутировал за счет опыта. А Гассиев просто хорошо попал в третьем раунде. Я был уверен, что он хорошо попадет и так закончит бой. Ну, не в третьем, так в пятом раунде, шестом, девятом. Какая разница. Результат одинаковый. Номер раунда ни на что ни влияет. Вот теперь интересно будет дальше посмотреть на бой с Дортикосом.

- Кому отдаете предпочтение в этом бою?

- Кубинцы такие хитрые и хорошо обученные в плане бокса. Это будет интересный бой. Гассиев больше атакующий, жесткий боксер – идти, убить, сломать... А кубинцы именно боксеры и здесь будет бой разных стилей. Кто кого переиграет в этой мясорубке – сказать сложно. Желаю Гассиеву удачи. Кубинцы от нас далеко, я их не особо люблю. (смеется) (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)