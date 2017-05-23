Эдвард Левайн: "Михалкин имеет все шансы стать великим чемпионом"

Президент IBO Эдвард Левайн заявил, что Игорь Михалкин имеет все шансы стать великим чемпионом. Россиянин 19 мая в Гамбурге единогласным решением судей победил южноафриканца Томаса Остхейзена и завоевал пояс IBO в полутяжелом весе. На счету 31-летнего Михалкина 20 побед (9 нокаутом) при одном поражении.

– По отчетам комиссара IBO мы поняли, что Михалкин очень талантливый боксер, и уровнем он был гораздо выше, чем его соперник, – цитирует "Р-Спорт" Левайна. – Михалкин, безусловно, имеет шанс стать великим чемпионом. Его ближайшие бои будут определять это, первая защита пояса будет добровольной. При этом IBO может обязать провести обязательную защиту в течение девяти месяцев.