Эдуард Трояновский: "Усик – реально крутой! Не сомневался в его победе над Белью"

Чемпион мира по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский прокомментировал "СЭ" победу украинца Александра Усика в бою с британцем Тони Белью за обладание званием абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. 31-летний украинец отправил соперника в нокаут в восьмом раунде.

– Не сомневался, что Усик выиграет. Он большой молодец, поздравляю его, – сказал Трояновский. – Конечно, думал, что Александр победит по очкам, но получился неплохой нокаут.

– Усик – машина?

– Да, он сейчас на пике, переживает такой взлет. Он реально крутой! Это один из лучших боксеров – абсолютный чемпион, что говорит само за себя. (Игорь Новиков)