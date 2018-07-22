Эдуард Трояновский: "Усик преподнес Гассиеву урок умного бокса"

Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBA, бывший обладатель поясов по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский поделился с "СЭ" впечатлениями от финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в котором россиянин Мурат Гассиев по очкам проиграл украинцу Александру Усику.

– Не ожидал, что Усик за явным преимуществом одержит победу, – сказал Трояновский. – Все надеялись на конкурентный бой, но в итоге получилось так, как мы видели вчера.

– Гассиеву не хватило "физики"?

– Думаю, опыта – функциональной подготовки у него предостаточно. Александр реально не дал Мурату никакой возможности делать то, что Гассиев умеет. Усик грамотно реализовал план на бой, преподнес урок не драки, а именно умного бокса. Это впечатлило.

– В чем проявилась слабость Гассиева?

– Он просто не смог подстроиться и найти ключ к победе, к удачным действиям. Есть у боксеров поговорка: "Работаем настолько хорошо, насколько дает противник". Александр не дал Мурату практически ничего. (Арман МКРТЧЯН)

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