Эдуард Трояновский: "Считал Гассиева фаворитом боя, но не ожидал быстрого нокаута"

Известный российский профессиональный боксер первого полусреднего веса, бывший чемпион мира по версии WBA Эдуард Трояновский прокомментировал победу Мурата Гассиева в бою против Кшиштофа Влодарчика, прошедшего в рамках Мировой серии бокса. По его словам, Юниер Дортикос - боец другого стиля.

- Думал, что будет затяжной бой, хотя не сомневался в победе Мурата над Влодарчиком, потому что считал его фаворитом в этом поединке. Но не ожидал быстрого нокаута. То есть все получилось намного проще, чем казалось, - рассказал Трояновский.

- Как оцените шансы Гассиева в бою с кубинцем Юниером Дортикосом?

- Здесь будет посложнее. Дортикос – боец вообще другого стиля. Он двигается на ногах и как принято говорить на нашем языке – это "школьный боксер". Он будет много перемещаться, он работает в основном с дальней дистанции. Но шанс победить есть всегда. Причем как у одного, так и у другого соперника. Главное – взять этот шанс в свои руки и попасть.

- Может ли Гассиев выиграть всю эту серию?

- Почему бы и нет? Может.

- А может ли он стать суперзвездой бокса?

- Для того и создана суперсерия, чтобы выявить суперзвезду этого дивизиона. Тут выступают сильнейшие боксеры планеты этого дивизиона. Но я верю в то, что у Мурата все получится. (Елена ГРИГОРЕВСКАЯ)