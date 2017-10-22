11:13 | Бокс — Профессиональный

Эдуард Трояновский: "Считал Гассиева фаворитом боя, но не ожидал быстрого нокаута"


Известный российский профессиональный боксер первого полусреднего веса, бывший чемпион мира по версии WBA Эдуард Трояновский прокомментировал победу Мурата Гассиева в бою против Кшиштофа Влодарчика, прошедшего в рамках Мировой серии бокса. По его словам, Юниер Дортикосбоец другого стиля.

- Думал, что будет затяжной бой, хотя не сомневался в победе Мурата над Влодарчиком, потому что считал его фаворитом в этом поединке. Но не ожидал быстрого нокаута. То есть все получилось намного проще, чем казалось, - рассказал Трояновский. 

- Как оцените шансы Гассиева в бою с кубинцем Юниером Дортикосом? 

- Здесь будет посложнее. Дортикос – боец вообще другого стиля. Он двигается на ногах и как принято говорить на нашем языке – это "школьный боксер". Он будет много перемещаться, он работает в основном с дальней дистанции. Но шанс победить есть всегда. Причем как у одного, так и у другого соперника. Главное – взять этот шанс в свои руки и попасть.   

- Может ли Гассиев выиграть всю эту серию? 

- Почему бы и нет? Может. 

- А может ли он стать суперзвездой бокса? 

- Для того и создана суперсерия, чтобы выявить суперзвезду этого дивизиона. Тут выступают сильнейшие боксеры планеты этого дивизиона. Но я верю в то, что у Мурата все получится. (Елена ГРИГОРЕВСКАЯ)

 

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