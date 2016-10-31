19:53 | БОКС — Профессиональный

Эдуард Трояновский проведет защиту титулов чемпиона мира 3 декабря в Москве

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Чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский проведет очередную защиту своих титулов 3 декабря в Москве, сообщает официальный сайт промоутерской компании "Мир бокса". Соперник россиянина определится в ближайшее время.

Главным событием боксерского вечера, в рамках которого состоится бой Трояновского, станет поединок в первом тяжелом весе между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым. Соперники определят обладателя титулов чемпиона мира по версиям IBF и WBA.

Свой последний поединок Трояновский провел 9 сентября, нокаутировав японца Кейту Обару, который являлся обязательным претендентом на титул по версии Международной федерации бокса. Россиянин одержал на профессиональном ринге 25 побед в 25 боях, 22 из которых он выиграл нокаутом.

Дополнительная информация

http://www.vsenabox.ru/news/eduard-troyanovskiy-vystupit-v-ramkakh-vechera-boksa-3-dekabrya-/

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