Эдуард Трояновский проведет защиту титулов чемпиона мира 3 декабря в Москве

Чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский проведет очередную защиту своих титулов 3 декабря в Москве, сообщает официальный сайт промоутерской компании "Мир бокса". Соперник россиянина определится в ближайшее время.

Главным событием боксерского вечера, в рамках которого состоится бой Трояновского, станет поединок в первом тяжелом весе между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым. Соперники определят обладателя титулов чемпиона мира по версиям IBF и WBA.

Свой последний поединок Трояновский провел 9 сентября, нокаутировав японца Кейту Обару, который являлся обязательным претендентом на титул по версии Международной федерации бокса. Россиянин одержал на профессиональном ринге 25 побед в 25 боях, 22 из которых он выиграл нокаутом.