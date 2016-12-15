Эдуард Трояновский: "Пауза в боях придаст Поветкину мотивации в поединке со Стиверном"

Бывший чемпион по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский выразил мнение, что долгое отсутствие боев дополнительно мотивирует Александра Поветкина в поединке с канадцем Бермейном Стиверном.

Бой Поветкин - Стиверн за звание временного чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе состоится 17 декабря в Екатеринбурге. Свой последний бой Поветкин провел 4 ноября 2015 года, победив поляка Мариуша Ваха.

- Это будет интересный и зрелищный бой. Стиверн, что присуще западным боксерам, делает резкие заявления, но я как всегда переживаю за Сашу, - приводит "Р-Спорт" слова Трояновского. - При этом Стиверн тоже в топе. Посмотрите на мой опыт - я был явным фаворитом, а в итоге, что случилось в первом раунде в бою с Джулиусом Индонго? Хотя это не супертяжелый вес.

Стиверн дерется с характером, есть жесткий удар. Он приехал сюда не отбывать соперничество. А у Саши в арсенале есть все, но ему нужно только боксировать. И то, что он больше года не боксировал, мотивирует Сашу еще больше. Я думаю, что Саша подойдет к бою в хорошем смысле слова голодным.