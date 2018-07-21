Эдуард Трояновский: "Не жду быстрого нокаута в бою Усика и Гассиева"

Чемпион мира по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский считает, что финальный поединок Всемирной суперсерии между Муратом Гассиевым и Александром Усиком не завершится уже в первых раундах.

– Прогнозы – это мое нелюбимое занятие, но болеть я буду за соотечественника Гассиева, – сказал Трояновский. – Мурат, я считаю, может выиграть за счет удара и за счет строгого выполнения тактики, а Усик, безусловно, за счет скорости, опыта и выносливости. Раннего нокаута ожидать, на мой взгляд, нереально, и, если нокаут и случится, то это будет после половины боя.

Напомним, что бой между Усиком и Гассиевым состоится 21 июля в Москве. "СЭ" будет вести прямую трансляцию поединка. (Петр ГРИГОРЕНКО)