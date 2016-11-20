Эдуард Трояновский: "Ковалев и сильнее, и зрелищнее Уорда"

Россиянин Эдуард Трояновский поддержал соотечественника Сергея Ковалева, уступившего Андре Уорду в поединке за звание чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO. Бой Ковалев - Уорд состоялся в Лас-Вегасе. Все три арбитра отдали победу американскому боксеру с одинаковым счетом 114-113.
Отметим, что для россиянина данное поражение стало первым в 32 боях в профессиональной карьере.
- Я в любом случае за Серегу, какая бы там ни была ситуация, - приводит Life.ru слова Трояновского. - Не знаю, есть ли вопросы к работе судей в этот раз, но в целом бывают случаи, когда они немного подсуживают боксеру, в стране которого проходит поединок. Такое происходит нечасто, но все равно имеет место. Сергей Ковалев и сильнее, и зрелищнее Уорда, поэтому я бы на его месте обязательно попробовал взять реванш.
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https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/934303/boksior_troianovskii_kovaliov_boksiruiet_i_silnieie_i_zrielishchnieie