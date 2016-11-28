Эдуард Трояновский: "Как и все африканцы, Джулиус Индонго очень неудобный соперник"

Чемпион мира в легкой весовой категории по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский, который 3 декабря в Москве встретится с намибийцем Джулиусом Индонго, уверен, что бой будет интересным. По его словам, будущий соперник неудобный, как и все африканцы.

- В сентябре я защитил титул против японца Обары, а уже третьего декабря бьюсь с Индонго, - сказал Трояновский. - Срок между боями короткий, но засиживаться некогда. Впереди есть еще претенденты по другим версиям. Сейчас я провожу необязательную защиту. Да мой соперник практически не выступал за рубежом, но я такой же домашний, как и он.

Уверен, он готов драться где угодно, просто до сих пор не было возможности. Так что я не думаю, что домашний фактор станет серьезным преимуществом для меня. Индонго высокий и неудобный, как и все африканцы. Сильно бьет. Уверен бой будет интересным. (Сергей ФИШ)