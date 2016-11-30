Эдуард Трояновский: "Индонго похож на колумбийца Эстраду, с которым я дрался"

Чемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский, которому предстоит защита титулов в бою против представителя Намибии Джулиуса Индонго, подчеркнул, что его соперник по стилю напоминает колумбийца Вальтера Эстраду. По его словам, Индонго боксирует в стиле, присущем большинству африканцев.

- Для меня не стало проблемой то, что бои Индонго трудно найти в интернете, - сказал Трояновский. - В профессиональном боксе есть правило, что претендент должен обязательно прислать чемпиону несколько последних боев, так что я разобрал стиль соперника. Он чем-то напоминает колумбийца Вальтера Эстраду, с которым я боксировал в 2013 году. Как и все африканцы, Индонго высокий, длиннорукий и неудобный. Кроме того, он обладает сильным ударом. Никакой недооценки соперника я не допускаю, отношусь к нему с уважением. (Сергей ФИШ)