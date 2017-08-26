Эдуард Трояновский: "Хочу посмотреть, на что способен Макгрегор-боксер"

Известный российский профессиональный боксер первого полусреднего веса, бывший чемпион мира по версии WBA Эдуард Трояновский отметил, что ждет от супербоя между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором интересного шоу. Трояновский высказал предположение, что зрители увидят все 12 раундов поединка.

– Ожидания от боя такие, знаете, как от рестлинга (смеется). Ждем интересного шоу, – сказал Трояновский. – На самом деле, больше всего хочется посмотреть, что сможет показать Макгрегор, на что он способен. Не сказать, что это бессмыслица, но все равно нечто непонятное. Я могу понять, когда переходят из бокса в кикбоксинг или наоборот, но из борьбы или ММА... Уровень у Макгрегора далеко не такой, как у Мейвезера.

Преимущества Мейвезера? Если брать именно бокс – во всем. И в скорости, и в технике, и в тактике, и в опыте. Он же боксер. Если бы бой был по правилам ММА, было бы наоборот. Может ли повлиять разница в возрасте? Если вы смотрели предыдущие поединки Мейвезера, то видели, что он в отличной форме. Не могу судить, как именно он готовился, но думаю, что Флойд отнесся к бою как всегда серьезно. Погулять себе не давал.

Прогноз? Мое самое нелюбимое занятие – лучше сесть и посмотреть бой. Думаю, мы увидим все 12 раундов. А может, и нет. (Антон БАБОШИН)

Бой Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка – 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер – Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.