Эдуард Трояновский: "Что знаю о Портильо? Он молод и горяч"

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский заявил: о своем предстоящем сопернике Карлосе Мануэле Портильо знает только то, что он молод и горяч. Поединок между Трояновким и 24-летним парагвайцем пройдет 27 ноября в рамках вечера бокса в Москве.

– На данный момент ничего не знаю о сопернике, – приводит "Р-Спорт" слова Трояновского. – Мы пока не разбирали его, не просматривали. Знаю только, что он молод и горяч, что у него более 20 боев и нет поражений. Только это на данный момент знаем. От боя мы ждем боя. Как мне Миша Решетов сказал: "Эдуард, вы, конечно же выиграете". Ну конечно, хотелось бы как всегда, как и всем – победы. Для этого мы и выходим на наше поприще, чтобы выявлять кто сильнейший. Подготовка к бою сейчас проходит в Орле. И так и буду готовиться тут.

1 июля Трояновский в первом бою после потери титулов чемпиона мира победил итальянца Микеле Ди Рокко. На счету 37-летнего российского боксера 26 побед (23 – нокаутом) в 27 боях при одном поражении. Портильо на профессиональном ринге выиграл 21 бой (16 – нокаутом) из 21.