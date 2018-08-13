Эдуард Кравцов: "У Тищенко есть все для того, чтобы состояться как профессионалу"

Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов сказал, что команда продолжит сотрудничество с олимпийским чемпионом 2016 года Евгением Тищенко, несмотря на его переход в профессионалы. Первый бой в новом статусе 27-летний спортсмен проведет 19 августа в Екатеринбурге.

– Женя сам вправе выбирать свой путь, у нас все открыто, – приводит слова Кравцова пресс-служба Федерации бокса России. – Мы заранее договорились, что Женя должен приехать в хорошем рабочем состоянии на сбор. На сборе он подошел, попросил съездить на переговоры – я знал, о чем идет речь, отпустил его. Он вернулся, сказал по-честному, что переходит в профессионалы, попросил доработать сбор с национальной командой. Мы заключили джентльменское соглашение, если надо – его будем подтягивать к сборной, он может поработать на ребят, а мы со своей стороны тоже можем помочь ему в каких-то моментах в плане подготовки. Все-таки супертяжи – вес специфический, бывает нередко, что проблема со спарринг-партнерами, да и в тренировочном процессе, думаю, мы можем ему дать немало.

Думаю, что при правильной работе можно ждать от него результата. Женя работоспособный, имеет хороший багаж в олимпийском боксе. Думаю, много нужно поменять в школе, особенно в ногах, в физической подготовке добавить. У него есть все для того, чтобы состояться как профессионалу.