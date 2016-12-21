Эдуард Безуглов: "Поветкина подставили"

Главный врач футбольной сборной России Эдуард Безуглов уверен, что российский боксер Александр Поветкин не принимал допинг. По его словам, это просто исключено.

– Вы очень живо реагировали на недавнюю ситуацию с боксером Александром Поветкиным, в организме которого перед боем с канадцем Стиверном обнаружили запрещенный препарат остарин ("Как можно было так подставить Поветкина? Это же жуткий непрофессионализм – провалить плановый допинг-контроль", – такую запись оставил в своем твиттере Безуглов. – Прим. "СЭ").

– Если говорить простым языком, остарин увеличивает мышечную массу спортсмена, снижает уровень жира и через это увеличивает силу. Убежден, что Саша и его врачи знали о том, что этот препарат запрещен. На сто процентов уверен, что умышленно его никто не применял, это вообще исключено. В организм Поветкина остарин мог попасть двумя путями: или с обычной пищей, поскольку содержится в некоторых продуктах питания в маленьких дозах, которые не определяются, либо с какой-то биологическиактивной добавкой. В некоторых из них запрещенные вещества просто не указываются. Это старая проблема и именно поэтому РУСАДА не рекомендует атлетам их применять. Нет гарантии, что все компоненты указаны на этикетках.

УЕФА также призывает не использовать биологически активные добавки по той причине, что даже в Европе их насыщение прогармонами достигает большого процента, и эти вещества не указаны в составе препарата. Но мы все же применяем углеводно-протеиновые смеси через полчаса после окончания тренировки или матча. Это уже стало обязательным правилом. Ребята без понуканий это делают: и до тренировки, и после они пьют углеводно-протеиновые гели. Даем все добавки осторожно, только от проверенных фирм. Может, действуем излишне консервативно, зато знаем, что никакой допинг нам не страшен.

В отношении Поветкина можно было бы пенять на то, что ему не следовало применять БАД, но в спорте высших достижений на хлебе, каше и мясе тяжело чего-то достичь, поэтому все их на свой страх и риск используют. Не сомневаюсь, что врачи Саши все контролировали, смотрели этикетки, но так получилось. Хотя это опять же домыслы. Думаю, что его команда проведет расследование и выяснит истинную причину. Главное, чтобы это помогло боксеру.

– Что вы имели в виду, когда писали, что Поветкина фактически подставили?

– Подставили с точки зрения самой ситуации. И даже не конкретно Сашу, а всю его команду. Люди готовились не один месяц. Мы исключаем злой умысел со стороны боксера. Ему сначала с мельдонием вытрепали все нервы, потом выяснилось, что все хорошо и он не виноват. Сейчас вот снова… Но у кого-то был умысел, и я вел речь об этом. Не из окружения Саши. Мир спорта – не институт благородных девиц. Если исходить из того, что я верю команде Поветкина, остается только вариант чьего-то злого умысла. Или трагической случайности – такой, как остарин в спортивном питании. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Полностью интервью Безуглова