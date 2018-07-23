Эдди Хирн: "Начнем переговоры о поединке Беллью с Усиком на следующей неделе"

Промоутер британского боксера Тони Беллью Эдди Хирн сказал, что в ближайшее время начнет переговоры о поединке с украинцем Александром Усиком.

"Тони Беллью против Александра Усика - это один из лучших боев, который можно организовать сейчас, - цитирует промоутера Boxingscene. - Тони отлично чувствовал себя в тяжелом весе, и я не уверен, что он сможет уложиться в рамки первого тяжелого веса. Но я знаю, что Усик хочет подняться в тяжелый вес, и это точно не помешает сделке. На выходных я говорил с Тони, и он четко дал мне понять свои намерения. Также я общался с командой Усика, и мы продолжим диалог на следующей неделе.

После победы над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии украинский боксер заявил, что готов подняться в тяжелый вес ради боя с Беллью.