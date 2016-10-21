11:43 | БОКС — Профессиональный

Эдди Хирн: "Кличко ищет легкий бой за титул WBA"

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Промоутер бртанца Энтони Джошуа Эдди Хирн уверен, что украинец Владимир Кличко заинтересован в поиске слабого соперника для боя за титул WBA. Ранее сообщалось, что Кличко проведет поединок с Джошуа. Позже стало известно, что украинец 10 декабря сразится за титул WBA с австралийцем Лукасом Брауном.

- Мне кажется, что Кличко ищет легкий бой за чемпионство WBA, - приводит Boxingscene слова Хирна. - Его не интересуют деньги. В этом плане более выгодным стал бы поединок с Джошуа. Но для него не важно, что за поединок с Брауном или Устиновым он получит на пять миллионов евро меньше.

Переговоры шли около трех недель и находились на финальной стадии. Мы были согласны на условия, но в бою за титул IBF. Они же хотели, чтобы на кону был пояс WBA.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3723022

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