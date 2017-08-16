Джуда во время спарринга нокаутировал Мейуэзера

Бывший чемпион мира по боксу Заб Джуда помогает Флойду Мейуэзеру готовиться к бою против Конора Макгрегора. Как сообщает журналист Марио Сандерс, боксеры устроили размен во время спарринга, в результате которого Мейуэзер был отправлен в нокаут.

Сегодня стали известны имена судей, которые будут работать на поединке между Флойдом Мейуэзером-младшим и Конором Макгрегором. Бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе, и спортивная комиссия штата Невада утвердила состав судей, который одобрили обе стороны противостояния.

Судьей в ринге будет ветеран своего дела Роберт Берд, который отличается качественной и при этом неброской работой. Он судил встречи между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым, а также встречу между Саулем Альваресом и Мигелем Котто.

Судьями поединка станут Берт Клементс, Дэйв Моретти и Гвидо Кавальери. Клементс судил поединок Мейуэзера с Мэнни Пакиао, а также работал на поединках американца с Хуаном Мануэлем Маркесом и Маркосом Майданой.