Джошуа защитил титул чемпиона мира по версии IBF, победив Молину техническим нокаутом

Британец Энтони Джошуа защитил титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, победив американца Эрика Молину техническим нокаутом в 3-м раунде. 27-летний Джошуа во второй раз защитил пояс. Теперь на его счету 18 побед (18 - нокаутом) и ни одного поражения.

Напомним, изначально Джошуа планировал встретиться с Владимиром Кличко, однако украинец получил травму и отказался от поединка. При этом Кличко присутствовал на поединке Джошуа - Молина.

34-летний Молина потерпел четвертое поражение. Также на его счету 25 побед (19 - нокаутом).