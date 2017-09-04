Джошуа поддержит Альвареса в поединке против Головкина

Британский боксер Энтони Джошуа отметил, что в поединке Геннадий Головкин - Сауль Альварес будет болеть за мексиканца. Бой состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

- Надеюсь, что Альварес победит, - цитирует BoxingScene Джошуа. - Дело не в том, что мне не нравится Головкин, просто я давно знаком с Саулем. Ему 27 лет, он уже многого добился. Он будет одной из главных звезд в ближайшие десять лет. Этот бой будет очень тяжелым, ведь Головкин - классный боксер. Но Альварес не хуже, поэтому я ставлю на него.