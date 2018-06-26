Джошуа осталось 24 часа на подписание контракта на бой с Поветкиным

Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Хесус Мендоса сообщил, что у чемпиона по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа есть 24 часа на подписание контракта на бой против россиянина Александра Поветкина. Последний является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA Super в супертяжелом весе.

– Из-за переговоров с Уайлдером команда Джошуа попросила у WBA месячную отсрочку по бою с Поветкиным, но так как с Деонтеем контракт Энтони до сих пор не подписал, мы даем им 24 часа на то, чтобы подписать контракт о бое с Александром, – цитирует Мендоса Sky Sports.