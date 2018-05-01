Джошуа определится с соперником в ближайшие 7-10 дней

Отец промоутера Эдди Хирна Барри Хирн сказал, что в список претендентов на бой с чемпионом мира по версиям IBF, WBA и WBO британцем Энтони Джошуа входят три боксера. Также он прокомментировал слухи о том, что обладатель пояса WBC американец Деонтей Уайлдер гарантировал своему потенциальному сопернику 50 миллионов долларов за объединительный поединок.

- Джошуа бросает вызовы, он сам решает, с кем ему драться, - цитирует Independent Хирна-старшего. - У него есть выбор. Думаю, он будет выбирать между Поветкиным, как обязательным претендентом, Джареллом Миллером, который входит в топ-5, и Деонтеем Уайлдером. Они - три основных кандидата.

Я думаю, что он примет решение в ближайшие 7-10 дней. Последнее слово всегда за ним.

Предложение в 50 миллионов долларов от Уайлдера? Это странно. Мы не получали предложений от его менеджеров, но был оффер от него лично.

Что помешает Поветкину провести бой с Джошуа. Объясняем //

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