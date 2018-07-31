Джошуа не считает Поветкина сильным соперником и думает о бое с Уайлдером

Чемпион WBA (Super), WBO, IBO и IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что не считает обязательного претендента на титул WBA Александра Поветкина сильным соперником. Поединок между британцем и россиянином пройдет 22 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

– Мой бой против Уайлдера – лучший в нашем весе. Он, а не поединок с Поветкиным, – цитирует ESPN Джошуа. – Переговоры по бою с Уайлдером еще продолжаются. Я буду зол, если он не состоится. Мне нужен большой бой. Я не обращаю внимания на Поветкина. Я перешагну через него. Мне нужны сильные соперники.

По Уайлдеру – дата и место боя уже известны. За последние семь месяцев я узнал, что он хочет и чего – нет в контракте на бой.

Планируется, что бой Джошуа – Уайлдер пройдет 13 апреля 2019 года на "Уэмбли".