Джошуа и Миллер чуть не подрались на глазах у Поветкина. Видео

На официальном мероприятии, посвященному будущему бою межу Александром Поветкиным и Энтони Джошуа британец вступил в перепалку с американским боксером Джарреллом Миллером.
Миллер, стоя недалеко от Джошуа, начал негативно высказываться в его адрес. Британский боксер ответил нецензурной тирадой: "Ты с кем, ***, разговариваешь? Закрой свой рот *** и сойди со сцены, маленькая ***. Я тебе врежу. Имей хоть немного уважения. Поветкин в конфликт не вмешивался.
Видео размещено на Youtube. Бой Джошуа и Поветкина пройдет 22 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Дополнительная информация
https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=dwOtQQpYQHk
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