Джошуа и Миллер чуть не подрались на глазах у Поветкина. Видео

На официальном мероприятии, посвященному будущему бою межу Александром Поветкиным и Энтони Джошуа британец вступил в перепалку с американским боксером Джарреллом Миллером.

Миллер, стоя недалеко от Джошуа, начал негативно высказываться в его адрес. Британский боксер ответил нецензурной тирадой: "Ты с кем, ***, разговариваешь? Закрой свой рот *** и сойди со сцены, маленькая ***. Я тебе врежу. Имей хоть немного уважения. Поветкин в конфликт не вмешивался.

Видео размещено на Youtube. Бой Джошуа и Поветкина пройдет 22 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли".