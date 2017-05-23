Джордж Гроувз: "Бой с Чудиновым может стать последним шансом завоевать пояс чемпиона мира"

Боксер Джордж Гроувз подчеркнул, что готов к бою за звание суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с россиянином Федором Чудиновым.

По словам 29-летнего британца, данный поединок - отличная возможность завевать титул. Напомним, что бой должен состояться 27 мая в Шеффилде.

- Тренировки проходят хорошо. Я готов к поединку с Чудиновым, - приводит Boxing Scene слова Гроувза. - Он - хороший соперник, но я уверен в том, что могу победить. Я знаю, что это лучшая возможность, чтобы стать обладателем чемпионского пояса. Но этот шанс может стать и последним.