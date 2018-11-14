Джон Карью сыграет в сериале о боксе, который будет сниматься в Киеве

В Киеве снимут сериал о боксе, сообщил в своем Фейсбуке мэр украинской столицы и бывший чемпион мира Виталий Кличко. Одним из актеров - известный в прошлом норвежский футболист Джон Карью.

Сериал получил название "Джонатан Форт". Он рассказывает о бывшем боксере, который получает новую и опасную работу в норвежком посольстве в Киеве.

Съемочная группа ведет переговоры о привлечении в проект нескольких голливудских звезд. Их имена пока не раскрываются.