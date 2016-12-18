Джо Смит: "Хопкинс - настоящий чемпион, он бы вернулся на ринг, если бы не травма"

Американский боксер Джо Смит после победы над соотечественником Бернардом Хопкинсом в поединке за звание интернационального чемпиона по версии WBC подчеркнул, что испытывает к своему сопернику большое уважение. По словам Смита, на кону этого боя стояла его карьера.

- Если бы он не травмировался, то вернулся бы на ринг, - приводит Boxingscene слова Смита. - Я пришел сделать свою работу, был обязан покончить с ним. Либо закончилась бы его карьера, либо моя. Сейчас я отправлюсь в зал и буду готовиться к скудеющему сопернику. Очень уважаю Хопкинса, он настоящий чемпион. Многие будут и впредь любить его, потому что он настоящий чемпион.

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