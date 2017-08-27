Джо Кортес: "У Макгрегора высокие шансы на победу в бою с Мейвезером"

Известный арбитр Джо Кортес отметил, что ирландцу Конору Макгрегору есть, что предложить Флойду Мейвезеру на ринге. Рефери консультировал бойца ММА в тренировочном лагере перед поединком.

- Макгрегор - отличный боец. У него хороший удар, и он уверен в себе, - приводит BoxingScene слова Кортеса. - У ирландца высокие шансы на победу. Он может нанести жесткий удар и не побоится идти в размен. Конор знает, как зажать Флойда у канатов. Мейвезер не тот, кем был раньше. Могу точно сказать, что старость к боксеру приходит за одну ночь.

Бой Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка – 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер – Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.