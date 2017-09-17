Джо Билли Сондерс: "Ничья - это ограбление, Головкин победил!"

Британский боксер Джо Билли Сондерс отметил, что не понимает решение судей боя Геннадий Головкин - Сауль Альварес, которые не смогли выявить сильнейшего. По его словам, казахстанский боксер одержал победу.

"Ничья - это ограбление, Головкин победил как по мне! Я же вам говорил", - написал Сондерс в Твиттере.

Напомним, один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118:110, другой - казахстанцу со счетом 115:113, третий выставил ничейные оценки - 114:114. Сам Сондерс рассчитывал встретиться с победителем поединка Головкин - Альварес. Чуть ранее в Ливерпуле он по очкам одержал победу над Вилли Монро.

Прямая трансляция боя Головкин – Альварес