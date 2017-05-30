Джеймс Принс: "Ковалев не слушает человека, который стоит в его углу"

Менеджер боксера Андре Уорда Джеймс Принс подчеркнул, что команда американца долго думала над возможностью подписания контракта с бывшим тренером Сергея Ковалева Джоном Дэвидом Джексоном. Ранее сообщалось, что специалист контактировал со штабом Уорда во время переговоров сторон о бое-реванше.

- Ковалев не прислушивается к человеку, который стоит в его углу. При этом Джексон хотел бы работать с американскими боксерами, - приводит Boxing Scene слова Принса. - Ему хочется быть в команде, в которой бы его уважали.

Мы видим то же самое, что и вы. Ковалев - русский, который хочет, чтобы с ним рядом были его люди. Представьте себя на месте человека, который обучает кого-то, а потом этот человек пытается выдвинуть на первый план кого-то другого.

Нам не хотелось, чтобы этот переход скомпрометировал кого-то, а остальная команда не получила бы должного уважения по итогам боя. Мы серьезно думали над этим, потому что чувствовали ценность этого актива.

Напомним, что Ковалев в ноябре 2016 года уступил чемпионские титулы по версиям WBO, WBA и IBF Уорду по решениям судей. Бой-реванш должен пройти в Лас-Вегасе 17 июня.