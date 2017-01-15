Джеймс Дигейл: "Во время боя с Джеком у меня лопнула барабанная перепонка и я потерял свои зубы"

Чемпион мира по версии IBF Джеймс Дигейл высказал мнение, что заслуживал победы в поединке с чемпионом WBC Баду Джеком. В самом бое раздельным решением судей была зафиксирована ничья (114:112, 113:113, 113:113).

– По ходу боя у меня лопнула барабанная перепонка и я потерял свои зубы, – цитирует BoxingScene Дигейла. – Думаю, я сделал достаточно для победы, но смог отправить его только в нокдаун. Хочу реванша! Рад, что сохранил пояс IBF, но расстроен, что не выиграл титул чемпиона WBC.

Отметим, что по ходу поединка Джек случайно ударил рефери. Судья едва не упал на ринг, но сам Баду подхватил его.