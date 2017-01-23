Джеймс Али Башир: "Кличко шокирует всех!"

Второй тренер Владимира Кличко Джеймс Али Башир отметил боевой настрой украинского боксера. По словам специалиста, Кличко способен победить чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа.

– Владимир Кличко будет очень хорошо подготовлен, когда он выйдет в ринг. Он всегда подходит к бою в 100-процентной готовности, – цитирует BoxingNews Али Башира. – Энтони Джошуа – большой, молодой, сильный, активный боец ​​с очень сильным ударом. Это будет боище! Джошуа ждет очень серьезный бой. В ринге сойдутся два больших, хорошо подготовленных панчера. Кто-то будет нокаутирован!

Мы еще не знаем, насколько крепкий подбородок у Джошуа. Но у Владимира подбородок вовсе не слабый, как некоторые говорят. Сэм Питер трижды отправлял его в нокдаун, а Владимир каждый раз поднимался и выиграл бой. А Питер – это один из самых сильных панчеров в супертяжелом дивизионе за последние 15-20 лет.

Владимир Кличко шокирует всех! Я ожидаю невероятного боя. Я не думаю, что он будет длинным, зато он точно будет взрывным. Один из этих ребят точно будет нокаутирован. Нет ни одного шанса на то, что этот бой пройдет полную дистанцию.