Джеймс Али Башир: "Кличко шокирует всех!"

Второй тренер Владимира Кличко Джеймс Али Башир отметил боевой настрой украинского боксера. По словам специалиста, Кличко способен победить чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа.
– Владимир Кличко будет очень хорошо подготовлен, когда он выйдет в ринг. Он всегда подходит к бою в 100-процентной готовности, – цитирует BoxingNews Али Башира. – Энтони Джошуа – большой, молодой, сильный, активный боец с очень сильным ударом. Это будет боище! Джошуа ждет очень серьезный бой. В ринге сойдутся два больших, хорошо подготовленных панчера. Кто-то будет нокаутирован!
Мы еще не знаем, насколько крепкий подбородок у Джошуа. Но у Владимира подбородок вовсе не слабый, как некоторые говорят. Сэм Питер трижды отправлял его в нокдаун, а Владимир каждый раз поднимался и выиграл бой. А Питер – это один из самых сильных панчеров в супертяжелом дивизионе за последние 15-20 лет.
Владимир Кличко шокирует всех! Я ожидаю невероятного боя. Я не думаю, что он будет длинным, зато он точно будет взрывным. Один из этих ребят точно будет нокаутирован. Нет ни одного шанса на то, что этот бой пройдет полную дистанцию.
Дополнительная информация
http://boxingnews.com.ua/ru/novosti/18555-trener-klichko-vladimir-shokiruet-vseh-v-boju-s-dzhoshua
xxx5
Это Кличко то панчер ? Не смешите народ !!!
11:37