Джей Диас: "Мы будем рады, если Уайлдер проведет бой с Паркером"

Тренер и менеджер американского боксера Деонтея Уайлдера Джей Диас заявил, что их команде интересен бой с новозеландцем Джозефом Паркером за титул чемпиона WBO. Менеджер заявил, что в супертяжелом весе должен быть только один чемпион и он должен стать известен после этого поединка.

– Все зависит от того, как 25 февраля сложится бой с Анджеем Вавжиком, – цитирует Boxingscene Диаса. – Если все сложится и у Деонтея не будет повреждений или травм, мы бы охотно вышли на ринг в середине года. И если для Паркера представится возможным также провести бой в середине года, мы были бы рады такой возможности.

Паркер хороший соперник – он молод, быстр и силен, его многие поддерживают. Ребята из его команды проделали огромную работу. Он очень хороший боец. Думаю, что Уайлдер побьет любого в супертяжелом весе, полагаю, что также и люди из команды Паркера уверены, что и их парень способен побить любого в дивизионе. И это то, почему нам надо встретиться с ним на ринге. Нехорошо, когда обычный человек не знает, кто чемпион мира в супертяжелом весе. Должен быть один узнаваемый чемпион – для блага спорта это лучшее, что можно сделать.