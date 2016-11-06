Джесси Варгас: "Пакиао не удивил меня"

Американец Джесси Варгас, который уступил Мэнни Пакиао в бое за титул чемпиона WBO, подчеркнул, что филиппинец не смог его удивить. По словам 27-летнего спортсмена, он получил бесценный опыт, выйдя на ринг с одним из величавших боксеров.

- Пакиао совсем не удивил меня, - приводит Gmanetwork слова Варгаса. - Нокдаун стал результатом удара, которого я не ожидал. Этот удар был хорошим. Я получил бесценный опыт, выйдя на ринг с одним из величайших боксеров.

Напомним, в поединке, состоявшемся в Лас-Вегасе (США), Пакиао одолел Варгаса решением судей - 114:113, 118:109, 118:109. Уже во втором раунде филиппинец смог отправить соперника в нокдаун.