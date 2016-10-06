Джесси Варгас: Не удивляйтесь, если я отправлю Пакиао в нокаут"

Чемпион мира по версии WBO Джесси Варгас в преддверии боя с Мэнни Пакиао подчеркнул, что находится в хорошей форме. Он уверен, что сумеет нокаутировать филиппинца. Напомним, Варгас и Пакиао проведут бой 5 ноября в Лас-Вегасе.

- Чувствую себя хорошо за месяц до главного боя в карьере, - приводит Boxingscene слова Варгаса. - Я уверен в себе и знаю, что мне нужно делать в этом бое. Из того, что я видел в его последних поединках, могу сделать вывод, что Пакиао до их пор находится в лучшей форме. Я рад этому, потому что результату не будет оправданий. Мне хочется победить Пакиао, когда он в форме. Я достаточно силен, чтобы нокаутировать его. Не удивляйтесь, если это произойдет.